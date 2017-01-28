В МИД Германии назвали единственное условие отмены санкций против РФ

Сегодня, 15:38

Немецкий дипломат считает, что Германия и Франция должны занимать одинаковую позицию по украинскому вопросу

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Фото: скриншот
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Фото: скриншот

Россия может лишиться санкций лишь в том случае, если выполнит условия Минских соглашений, а иначе ни как. Об этом заявил новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль, сообщает Reuters.

По его словам, Германия и Франция должны занимать одинаковую позицию по украинскому вопросу.

"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию в отношении санкций... Мы хотим реализации минского мирного процесса... И это единственный способ для отмены санкций", – сказал Габриель.

Также он отметил, что Франция и Германия создадут двусторонние рабочие группы для решения вопросов по Украине и России.

Ранее новый глава внешнеполитического ведомства Германии заявлял, что заинтересован в развитии партнерских отношений с Россией, как важнейшим партнером для переговоров.
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