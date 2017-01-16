В МИД Германии ответили на скандальные обвинения Трампа

По словам Шефера, для всего федерального правительства Европа никогда не была средством для достижения цели, для нас Европа – общая судьба

Германия никогда не рассматривала Евросоюз как инструмент для достижения своих внутри- и внешнеполитических целей. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, отвечая на заявление избранного президента США Дональда Трампа, который в интервью BILD назвал ЕС "инструментом для достижения целей Германии", сообщает Укринформ.

"Для министра и для всего федерального правительства Европа никогда не была средством для достижения цели, для нас Европа – общая судьба. Которая, возможно, во времена, когда порядок распадается, как сегодня, важна как никогда", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что европейцы могут и должны держаться вместе в свете угроз европейскому порядку, стабильности, свободе и благополучию – угроз как внутри, так и извне.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны ЕС последуют примеру Великобритании и покинут союз, который он назвал "инструментом Германии".

"Я думаю, что другие тоже покинут союз. Убежден, сохранить его будет не так просто, как большинство думает. И если поток беженцев в разные части Европы продолжится, будет тяжело сохранить ЕС, потому что людям это не нравится", – сказал Трамп.

"Посмотрите на ЕС и Германию. На самом деле он инструмент Германии. Думаю, поэтому Великобритания поступила разумно, оставив его", – добавил он.

Трамп также заявил, что его доверие к канцлеру Ангеле Меркель "может просуществовать не долго". При этом он приравнял ее к президенту России Владимиру Путину как лидеру, который потенциально может стать проблемным союзником.