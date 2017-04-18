В МИД Германии прокомментировали намерение Мэй провести досрочные выборы

По словам Габриэля, периоды неопределенности не являются полезными для отношений между ЕС и Британией

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил надежду, что досрочные выборы в Великобритании приведут к большей ясности в переговорах Великобритании с Европейским союзом по Brexit. Об этом сообщает Reuters.

"Ответственность и надежность являются более важными, чем когда-либо после голосования британцев о Brexit", – заявил Габриэль, отметив, что периоды неопределенности не являются полезными для отношений между ЕС и Британией.

"Надеюсь, что новые выборы, о которых сообщила сегодня премьер-министр Мэй, возможно, приведут к большей ясности и ответственности в ходе переговоров с Европейским союзом", – сказал он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о планах провести досрочные всеобщие выборы в стране, которые состоятся 8 июня.

По словам Мэй, необходимость проведения досрочных парламентских выборов в Великобритании обусловлена тем, что парламент остается разделенным в вопросе выхода страны из Евросоюза.