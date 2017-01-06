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В МИД Германии прокомментировали первые контакты с администрацией Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7860/2_main.1483704568.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/2_tn.1483704568.jpg Мир По словам Шефера, четкой картины, какими будут действия Трампа во внешней политике, Берлин не получил

В МИД Германии прокомментировали первые контакты с администрацией Трампа

Сегодня, 14:06

По словам Шефера, четкой картины, какими будут действия Трампа во внешней политике, Берлин не получил

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

Берлин начал устанавливать контакты с новой администрацией президента США, но пока не имеет четкого представления о том, какими будут приоритеты Дональда Трампа по внешнеполитической проблематике.

Об этом сказал официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, передает Укринформ.

"Первые контакты уже установлены. Но четкой картины, какими будут действия Трампа во внешней политике, мы пока не получили", – сказал дипломат.

Шефер перечислил целый ряд важных для Европы внешнеполитических вопросов, по которым важно сотрудничество с США: Сирия, НАТО, кризисы на Ближнем Востоке, отношения с Россией, ситуация в Украине.

"Мы пока не видим, как новая администрация Трампа будет позиционировать себя по этим вопросам", – сказал представитель немецкого МИД.

С кем из новой команды общались немецкие дипломаты, Шефер на уточнил, но сообщил, что в Вашингтоне уже побывали представители ведомства, запланированы также поездки в ближайшие дни с целью "углубить контакты".

Ранее сообщалось, что Трамп устроил масштабную "зачистку" дипломатического корпуса.
Германия, США, нато, евросоюз, трамп

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