В МИД Германии сделали заявление по санкциям против России

Габриэль подчеркнул, что без России невозможно разрешить многочисленные конфликты в мире

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает необходимым сохранять санкции против Российской Федерации до тех пор, пока отсутствует прогресс в выполнении минских договоренностей. Об этом министр рассказал в интервью сайту германского Бундесвера, передает "РБК-Украина".

"Важно, чтобы мы держались за санкции против России до тех пор, пока не будет прогресса в выполнении договоренностей", – заявил глава МИД ФРГ.

При этом Габриэль подчеркнул, что без России невозможно разрешить многочисленные конфликты в мире. "Безопасность и стабильность в Европе и по всему миру не получится выстроить без России. Как, впрочем, и без США", – подчеркнул он.

Напомним, Совет Евросоюза сегодня, 19 июня, продлил запрет на инвестиции в оккупированный Крым.

Вместе с тем Белый дом планирует поработать с республиканцами в Палате представителей над тем, чтобы в законопроект о новых санкциях против России были внесены лояльные администрации Дональда Трампа поправки.