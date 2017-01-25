В МИД Китая прояснили ситуацию с размещением ракет у российских границ

Отмечается, что всестороннее стратегическое партнерство и взаимодействие между Китаем и Россией поддерживается на высоком уровне

Распространившиеся в интернете сообщения о военном присутствии Китая на границе с Россией являются лишь домыслами и предположениями, заявили в пресс-службе китайского МИД, сообщает РИА Новости.

"В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне, стратегическое взаимодоверие между двумя сторонами постоянно углубляется, сотрудничество двух стран в различных сферах углубляется. Что касается так называемого военного присутствия – это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в интернете", – говорится в п комментарии.

Во вторник китайская газета Global Times написала о появлении в интернете фотографии разработанной в Китае межконтинентальной баллистической ракеты "Дунфэн-41" (DF-41).

По данным СМИ, одна из трех бригад этих ракет размещена в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не воспринимает развитие вооруженных сил Китая как угрозу. Представитель Кремля добавил также, что Пекин является стратегическим союзником страны.

DF-41 – твердотопливная грунтовая мобильная МБР с максимальной дальностью полета более десяти тысяч километров. Ракета оснащена разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения.