В МИД Мексики отказались обсуждать оплату "стены Трампа"

Сегодня, 11:17

Глава МИД Мексики заявил, что вопрос оплаты Мексикой строительства стены на границе с США не подлежит обсуждению

Граница между США и Мексикой. Фото: AFP
Граница между США и Мексикой. Фото: AFP

Оплата мексиканской стороной построения стены между США и Мексикой не является предметом для обсуждений. Об этом заявил глава мексиканского МИД Луис Видегарай.

"Есть вещи, которые не обсуждаются, которые не могут и не будут обсуждаться. Факт того, что сообщалось, будто Мексика должна заплатить за стену, просто-напросто не подлежит обсуждению", – приводят его слова западные СМИ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что строительство стены, которую американский президент Дональд Трамп намерен возвести на границе США и Мексики, возможно, будет финансироваться за счет 20%-ного налога на импорт мексиканских товаров.

При этом пресс-секретарь Белого дома отметил, что 160 стран в мире действуют по такому же принципу.

Позже в Белом доме заявили, что идея повышение налога будет обсуждаться с конгрессменами, а ее публичное оглашение объясняется желанием показать, что деньги на стену найдутся.

Напомним, ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался от встречи с Трампом в Вашингтоне именно из-за намерения американского президента построить стену на границе, а ответственность за ее оплату возложить на Мехико.

Строительство стены было одним из предвыборных обещаний Трампа, который пообещал таким образом остановить поток нелегальной миграции в США.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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