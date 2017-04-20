В МИД РФ назвали главную цель для будущей встречи Путина и Трампа

Сегодня, 10:51

По словам Чижова, без контакта на высшем уровне сложно отформатировать повестку дня и направления работы

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: people.com
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: people.com

Российская сторона готова к проведению встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает "РИА Новости".

"С нашей стороны неоднократно подтверждалось, что готовность к такой встрече есть. Мы понимаем, что без контакта на высшем уровне сложно отформатировать повестку дня и направления работы, определиться, куда мы будем двигаться", – заявил Рябков в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, Москва подтверждает готовность к организации такой встречи в контактах с американскими коллегами. "Состоявшийся на прошлой неделе визит в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона укрепил нас во мнении, что двигаться в этом направлении готова и новая администрация США. Но для того чтобы встреча лидеров двух стран была успешной, ее нужно хорошо подготовить, чем мы, собственно говоря, сейчас и занимаемся", – отметил замминистра.

Напомним, двухдневный визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию закончился встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и переговорами с президентом России Владимиром Путиным. По итогам США и Россия договорились о создании рабочей группы для стабилизации двусторонних отношений. Впрочем, как отмечают эксперты, прорыва не произошло, но стороны готовы к диалогу.
россия, США, Путин, трамп, чижов

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