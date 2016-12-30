В МИД РФ назвали команду Обамы "группой неудачников"
Захарова считает, что президент США нанес "сокрушительный удар по престижу Америки"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что официальные заявления Министерства иностранных дел России по поводу ответных мер на введенные США санкции появятся в пятницу, 30 декабря.
"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", − написала Захарова на своей странице в Facebook.
По ее словам, сейчас народ Америки "был унижен своим же собственным президентом", а не международными террористами или войсками противника. Захарова также назвала администрацию Барака Обамы "группой неудачников, озлобленных и недалеких".
"Весь мир… наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и ее лидерству, нанесенный Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой... И никакой враг США не мог бы сделать хуже", − утверждает представитель МИД РФ.
Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России, а Госдеп подтвердил высылку из страны 35 российских дипломатов.
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