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В МИД РФ назвали команду Обамы "группой неудачников" http://www.segodnya.ua/img/article/7845/89_main.1483083654.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/89_tn.1483083654.jpg Мир Захарова считает, что президент США нанес "сокрушительный удар по престижу Америки"

В МИД РФ назвали команду Обамы "группой неудачников"

Сегодня, 09:39

Захарова считает, что президент США нанес "сокрушительный удар по престижу Америки"

Мария Захарова. Фото: ТАСС
Мария Захарова. Фото: ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что официальные заявления Министерства иностранных дел России по поводу ответных мер на введенные США санкции появятся в пятницу, 30 декабря.

"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", − написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, сейчас народ Америки "был унижен своим же собственным президентом", а не международными террористами или войсками противника. Захарова также назвала администрацию Барака Обамы "группой неудачников, озлобленных и недалеких".

"Весь мир… наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и ее лидерству, нанесенный Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой... И никакой враг США не мог бы сделать хуже", − утверждает представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России, а Госдеп подтвердил высылку из страны 35 российских дипломатов.
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