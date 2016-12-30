В МИД РФ назвали команду Обамы "группой неудачников"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что официальные заявления Министерства иностранных дел России по поводу ответных мер на введенные США санкции появятся в пятницу, 30 декабря.

"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", − написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, сейчас народ Америки "был унижен своим же собственным президентом", а не международными террористами или войсками противника. Захарова также назвала администрацию Барака Обамы "группой неудачников, озлобленных и недалеких".

"Весь мир… наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и ее лидерству, нанесенный Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой... И никакой враг США не мог бы сделать хуже", − утверждает представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России, а Госдеп подтвердил высылку из страны 35 российских дипломатов.