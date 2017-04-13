В МИД РФ отреагировали на запрет крымских вин на выставке в Италии

Сегодня, 13:12

Захарова традиционно обвинила во всем Киев, а также в недоумении от бездействия итальянских властей

Россиянам не разрешили выставлять украденное у Украины вино. Фото: Facebook
Россиянам не разрешили выставлять украденное у Украины вино. Фото: Facebook

Россия возмущена запретом крымского вина на выставке в Италии и считает это провокацией Киева. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.

"Рассматриваем произошедший на ежегодной международной выставке вина ("VinItaly") в Вероне инцидент с арестом партии российских вин, которые произведены в Крыму, как провокацию, инспирированную представителями киевских властей в Италии", – сказала Захарова.

Она выразили недоумение, что итальянские власти не смогли помешать этому.

"Этот их шаг, как организаторов крупного международного мероприятия, к которому, безусловно, относится "VinItaly", по сути, нарушил свои же обязательства по обеспечению наиболее благоприятных условий для всех участников выставки. Сделанная для оправдания этой акции ссылка на соответствующий регламент Совета ЕС является абсолютно безосновательной. Мы все проверили. Данный документ, хотя и имеет антикрымскую направленность, но не предусматривает запрета на выставочную некоммерческую продукцию, произведенную в Крыму", – добавила дипломат.

Как стало известно 10 апреля, на винной выставке в Вероне (Италия) россиян заставили убрать со своего стенда вина из аннексированного Крыма. Для решения проблемы пришлось привлекать местную финансовую полицию.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что направили ноту итальянской стороне с целью прекратить экспозицию крымского вина.
россия, Италия, Крым, выставка, вина, захарова, мид рф

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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