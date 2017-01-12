Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В МИД РФ отреагировали на запрет телеканала "Дождь" в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7876/60_main.1484226446.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/60_tn.1484226446.jpg Мир Российские власти намерены проинформировать ОБСЕ об отключении канала, так как видят в этом цензуру

В МИД РФ отреагировали на запрет телеканала "Дождь" в Украине

Сегодня, 15:07

Российские власти намерены проинформировать ОБСЕ об отключении канала, так как видят в этом цензуру

Мария Захарова. Фото: ТАСС
Мария Захарова. Фото: ТАСС

Москва надеется, что российский телеканал "Дождь все же не отключат в Украине, однако в противном случае немедленно сообщит об этом ОБСЕ. Об этом в Facebook заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Москва пожалуется в ОБСЕ, если канал все же отключат в Украине.

"Надеюсь, что до такой цензуры не дойдет. Но если эта информация соответствует действительности, мы обязательно проинформируем ОБСЕ", – написала Захарова.

Сегодня стало известно, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал "Дождь" соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.

Нацсовет по телерадиовещанию из-за нарушения украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности в настоящее время запретил трансляцию около тридцати пяти российских телеканалов.
москва, ОБСЕ, дождь, телеканал, захарова, рф, мид рф

Вы сейчас просматриваете новость "В МИД РФ отреагировали на запрет телеканала "Дождь" в Украине". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Мария Захарова. Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

Захарова отвела Обаме 9 дней "на разрушение мира"

Вчера, 02:04

В МИД РФ прокомментировали новые санкции в отношении России

Мир

МИД РФ. Фото: 112.ua

В МИД РФ прокомментировали смерть своего консула в Греции

10 Января, 11:01

55-летний Маланин был руководителем консульского отдела российского посольства, 9 января он был найден мертвым в своей квартире в Афинах

Мир

Мария Захарова. Фото: ТАСС

В МИД РФ неудачно пошутили об Обаме

9 Января, 17:35

Захарова заявила, что российские хакеры "взломали мозг" президенту США

Мир

Мария Захарова. Фото: ТАСС

В МИД РФ назвали команду Обамы "группой неудачников"

30 Декабря 2016, 09:39

Захарова считает, что президент США нанес "сокрушительный удар по престижу Америки"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.