В МИД РФ отреагировали на запрет телеканала "Дождь" в Украине

Российские власти намерены проинформировать ОБСЕ об отключении канала, так как видят в этом цензуру

Москва надеется, что российский телеканал "Дождь все же не отключат в Украине, однако в противном случае немедленно сообщит об этом ОБСЕ. Об этом в Facebook заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Москва пожалуется в ОБСЕ, если канал все же отключат в Украине.

"Надеюсь, что до такой цензуры не дойдет. Но если эта информация соответствует действительности, мы обязательно проинформируем ОБСЕ", – написала Захарова.

Сегодня стало известно, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал "Дождь" соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.

Нацсовет по телерадиовещанию из-за нарушения украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности в настоящее время запретил трансляцию около тридцати пяти российских телеканалов.