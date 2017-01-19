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В МИД РФ посчитали, сколько раз Обама вводил санкции против России http://www.segodnya.ua/img/article/7899/0_main.1484840022.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/0_tn.1484840022.jpg Мир Захарова считает, что у Вашингтона не было повода применять ограничительные меры в отношении Москвы

В МИД РФ посчитали, сколько раз Обама вводил санкции против России

Сегодня, 17:32

Захарова считает, что у Вашингтона не было повода применять ограничительные меры в отношении Москвы

Мария Захарова. Фото: mid.ru
Мария Захарова. Фото: mid.ru

Администрация президента США Барака Обамы 35 раз вводила различные ограничения в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтон, начиная с 2014 года, под разными предлогами порядка 35 раз вводил и расширял всевозможные ограничения против России. В американских "черных списках" сейчас 172 российских гражданина, а также 350 наших юридических лиц, включая флагманы энергетики, ВПК и финансового сектора", – сказала Захарова.

По ее словам, в США для "оправдания" санкционной политики "придумали тезис" об агрессивном поведении России, который якобы "абсолютно не имеет под собой никакой фактуры" и использовали его "со всей пропагандистской мощью".

Напомним, 13 января президент США Барак Обама продлил еще на год санкции против РФ, введенные в марте 2014 года из-за аннексии Крыма и ситуации на Донбассе.
россия, США, Обама, захарова, санкции, мид рф

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Источник:

Интерфакс

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