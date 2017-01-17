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В МИД РФ прокомментировали новое напряжение на Балканах http://www.segodnya.ua/img/article/7889/80_main.1484650875.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/80_tn.1484650875.jpg Мир По словам Лаврова, Балканы не один раз становились источником очень серьезных конфликтов

В МИД РФ прокомментировали новое напряжение на Балканах

Сегодня, 12:59

По словам Лаврова, Балканы не один раз становились источником очень серьезных конфликтов

Лавров. Фото: AFP
Лавров. Фото: AFP

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что все понимают необходимость не допустить силовой конфронтации на Балканах, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, Балканы не один раз становились источником очень серьезных конфликтов, и я убежден, что, хотя, как известно, история учит только тому, что она ничему не учит, но, я все-таки, ну если не убежден, то надеюсь, что на этот раз все понимают необходимость не допустить такой силовой конфронтации, хотя напряженность растет в значительной степени", – сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Эти раздражители создаются политикой тех, кто навязывает всем балканским народам так называемые европейские ценности уже в новой, осовремененной постхристианской упаковке, у меня в этом нет никаких сомнений", – сказал он.

Напомним, президент Сербии заявил, что готов ввести войска в Косово "для защиты сербов". Его заявление было реакцией на инцидент с сербским поездом, который не пропустили через территорию Косова 14 января.

Поезд Белград-Косовская Митровица, на котором было написано "Косово – это Сербия", пришлось вернуть в Сербию из соображений безопасности после того, как косовские албанцы совершили ряд провокаций на пути движения поезда.

В ответ, премьер-министр Косово Иса Мустафа заявил, что будет "лично защищать сербов, если им что-то будет угрожать в Косово". "Косовские сербы являются полноправными гражданами нашей республики. Им не нужна защита Белграда и стены, которые будут их разделять от других граждан, потому что они не находятся в опасности и не будут под угрозой. То, что нам нужно, – это диалог и совместная работа по созданию европейской точки зрения", – заявил Мустафа.
россия, Сербия, Косово, лавров, Балканы

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