В МИД РФ прокомментировали решение Трампа выйти из Транстихоокеанского партнерства

Вчера, 15:35

По словам Лаврова, РФ, как и КНР, говорили, что наблюдают за этим процессом и отмечают, что он нацелен на создание узкого, закрытого клуба

Сергей Лавров. Фото: ТАСС
Сергей Лавров. Фото: ТАСС

Россия не проявляла интерес к участию в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), хотя следит за его деятельностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Я бы не сказал, что мы проявляли интерес к участию в ТТП. Мы, как и КНР, говорили, что, конечно, мы наблюдаем за этим процессом и отмечаем, что он нацелен на создание узкого, закрытого клуба, в рамках которого сначала будут выработаны правила, а уже потом в этот клуб будут приглашать всех остальных, на условиях, которые вырабатывались без их участия, и будут требовать принятия этих условий", – сказал Лавров, выступая в Госдуме РФ в рамках "правительственного часа".

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП; Trans-Pacific Partnership, TPP) – торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров.
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