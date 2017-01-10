В МИД РФ прокомментировали смерть своего консула в Греции

55-летний Маланин был руководителем консульского отдела российского посольства, 9 января он был найден мертвым в своей квартире в Афинах

Российский дипломат Андрей Маланин умер от естественных причин, сообщило посольство России, сообщает "Радио свобода".

Дипломатическое представительство России выступило с таким заявлением 10 января, ссылаясь на судебно-медицинских экспертов.

Греческая полиция также сообщила, что нет никаких признаков насилия на месте происшествия.

55-летний Маланин был руководителем консульского отдела российского посольства. 9 января он был найден мертвым в своей квартире в столице Греции Афинах.

Как сообщалось ранее, на открытии фотовыставке в Анкаре было совершено нападение на российского посла Андрея Карлова. От полученного ранения дипломат скончался. Стрелка, который, по словам мэра Анкары, служил в полиции, уничтожили в результате спецоперации. В МИД РФ назвали произошедшее терактом, подчеркнув, что Москва поставит вопрос об убийстве посла перед Совбезом ООН.