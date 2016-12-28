В МИД Турции раскрыли детали договоренностей с Россией по Сирии
Как сообщается, одно из соглашений касается политического урегулирования, другое – прекращения огня
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что подготовлены два соглашения по Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.
Как сообщается, одно из них касается политического урегулирования, другое – прекращения огня.
Ранее сообщалось, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. "Вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и дальнейшей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва договорились по вопросу плана, который предусматривает распространение режима перемирия на всю территорию Сирии", – говорится в сообщении.
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