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В МИД Турции раскрыли детали договоренностей с Россией по Сирии http://www.segodnya.ua/img/article/7838/83_main.1482922577.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/83_tn.1482922577.jpg Мир Как сообщается, одно из соглашений касается политического урегулирования, другое – прекращения огня

В МИД Турции раскрыли детали договоренностей с Россией по Сирии

Сегодня, 12:51

Как сообщается, одно из соглашений касается политического урегулирования, другое – прекращения огня

Чавушоглу. Фото: AFP
Чавушоглу. Фото: AFP

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что подготовлены два соглашения по Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как сообщается, одно из них касается политического урегулирования, другое – прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. "Вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и дальнейшей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва договорились по вопросу плана, который предусматривает распространение режима перемирия на всю территорию Сирии", – говорится в сообщении.
россия, Сирия, Турция, перемирие, чавушоглу
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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