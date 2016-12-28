В МИД Турции раскрыли детали договоренностей с Россией по Сирии

Как сообщается, одно из соглашений касается политического урегулирования, другое – прекращения огня

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что подготовлены два соглашения по Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как сообщается, одно из них касается политического урегулирования, другое – прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. "Вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и дальнейшей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва договорились по вопросу плана, который предусматривает распространение режима перемирия на всю территорию Сирии", – говорится в сообщении.