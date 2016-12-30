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В МИД Турции жестко раскритиковали США за новые санкции против России http://www.segodnya.ua/img/article/7847/83_main.1483109529.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/83_tn.1483109529.jpg Мир Как заявил Чавушоглу, высылка дипломатов – это неправильный подход, Анкара не хочет снова входить в холодную войну

В МИД Турции жестко раскритиковали США за новые санкции против России

Сегодня, 16:46

Как заявил Чавушоглу, высылка дипломатов – это неправильный подход, Анкара не хочет снова входить в холодную войну

Чавушоглу. Фото: AFP
Чавушоглу. Фото: AFP

Решение администрации президента США Барака Обамы о высылке из страны 35 российских дипломатов является неправильным шагом, который может вернуть мир во времена холодной войны. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости.

"Мы не хотим, чтобы напряженность между РФ и США повлияла на ситуацию в регионе. Это никому не принесет пользы. Высылка дипломатов – это неправильный подход. Мы не хотим снова входить в холодную войну. Есть вызовы, с которыми мы должны вместе работать с участием дипломатов. Мы не будем разбираться, кто прав кто виноват, просто давайте не будем снова создавать атмосферу холодной войны", – сказал Чавушоглу журналистам.

Напомним, власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.

Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.

В команде Дональда Трампа заявили, что введенные администрацией Барака Обамы санкции в отношении России направлены на деле против избранного президента США. "Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа", – сказал помощник Келлин Конуэй.
россия, США, Турция, Обама, санкции, чавушоглу

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