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В Минобороны РФ опровергли последние слухи о крушении Ту-154 http://www.segodnya.ua/img/article/7832/54_main.1482763703.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/54_tn.1482763703.jpg Мир В оборонном ведомстве России утверждают, что на погибших не было спасательных жилетов

В Минобороны РФ опровергли последние слухи о крушении Ту-154

Сегодня, 16:47

В оборонном ведомстве России утверждают, что на погибших не было спасательных жилетов

В Минобороны РФ заявили, что пассажиры рухнувшего Ту-154 не были в спасательных жилетах. Фото: AFP
В Минобороны РФ заявили, что пассажиры рухнувшего Ту-154 не были в спасательных жилетах. Фото: AFP

Министерство обороны России опровергло информацию о том, что на пассажирах разбившегося над Черным морем самолета Ту-154 были спасательные жилеты.

"Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты – постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности", – заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее анонимный представитель спасательных служб РФ заявил, что водолазы обнаружили на нескольких погибших пассажирах потерпевшего крушение самолета Ту-154 надетые спасательные жилеты.

Напомним, катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

Также стало известно, в ходе развернутой операции удалось обнаружить тела 11 погибших. Также сообщалось, что поисковая группа МЧС РФ обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, самолета Ту-154 Министерства обороны. На месте крушения Ту-154 обнаружили фрагменты самолета. Обломки были найдены в миле от берега на глубине 25 метров.

В свою очередь ФСБ России назвала четыре основные версии катастрофы. Как отмечается, признаков, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.
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Источник:

ТАСС

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