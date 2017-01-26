В Минобороны РФ отказались от британских "эскорт-услуг" для флота

Сегодня, 00:15

Конашенков прокомментировал заявление главы оборонного ведомства Великобритании

Игорь Конашенков, фото news-front.info
Игорь Конашенков, фото news-front.info

Российские боевые корабли не нуждаются в "бессмысленных эскорт-услугах". Как передает "Интерфакс", таким образом официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал заявление главы оборонного ведомства Великобритании Майкла Фэллона о сопровождении российской авианесущей группы британскими кораблями.

"Замечу, что, во-первых, российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс знают. И, во-вторых, рекомендовали бы господину Фэллону больше внимания уделять британскому флоту, тем более что для этого, как недавно отмечала та же английская пресса, есть все основания", — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны выразил мнение, что цель заявления Фэллона и "шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением", — отвлечение внимания британских налогоплательщиков от реального положения дел в королевском военно-морском флоте. В частности, Конашенков напомнил о ранее появившейся в СМИ информации о неудачном запуске баллистической ракеты с британской подводной лодки.

Ранее 25 января Майкл Фэллон назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов", возвращающийся от берегов Сирии в Россию, кораблем позора. "Мы внимательно следим за "Адмиралом Кузнецовым" на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа", — сказал министр, заверив, что Великобритания намерена следить за всеми перемещениями корабля для обеспечения безопасности страны.

22 января британская The Sunday Times сообщила, что проведенный Великобританией впервые за четыре года запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5, состоявшийся в июне 2016-го возле берегов Флориды, оказался неудачным. При этом информация о случившемся была засекречена.
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