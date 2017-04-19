В Минобороны РФ подтвердили факт сопровождения Ту-95 истребителями ВВС США

Сегодня, 05:46

Как сообщает военное ведомство, стратегические бомбардировщики Ту-95МС авиабазы Украинка успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования

Два российских Ту-95 заметили в 450 километрах к юго-западу от базы ВС США Элмендорф (Анкоридж). Фото: aviarf.ru
Два российских Ту-95 заметили в 450 километрах к юго-западу от базы ВС США Элмендорф (Анкоридж). Фото: aviarf.ru

В министерстве обороны России подтвердили информацию о том, что два бомбардировщика Ту-95МС сопровождали истребители F-22 ВВС США во время полета в районе Аляски.

"Самолеты пролетели около 5000 километров на скоростях до 850 км/ч и высотах до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут", — цитирует сообщение РИА Новости.

Как сообщает военное ведомство, стратегические бомбардировщики Ту-95МС авиабазы Украинка успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования.

Ранее сообщалось, что российские бомбардировщики пролетели на расстоянии около 160 км от американского острова Кадьяк и 450 км к юго-западу от базы ВВС США Элмендорф. В связи с этим американские истребители F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения Е-3 были подняты для сопровождения российских самолетов.
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