В Минобороны РФ подтвердили факт сопровождения Ту-95 истребителями ВВС США

В министерстве обороны России подтвердили информацию о том, что два бомбардировщика Ту-95МС сопровождали истребители F-22 ВВС США во время полета в районе Аляски.

"Самолеты пролетели около 5000 километров на скоростях до 850 км/ч и высотах до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут", — цитирует сообщение РИА Новости.

Как сообщает военное ведомство, стратегические бомбардировщики Ту-95МС авиабазы Украинка успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования.

Ранее сообщалось, что российские бомбардировщики пролетели на расстоянии около 160 км от американского острова Кадьяк и 450 км к юго-западу от базы ВВС США Элмендорф. В связи с этим американские истребители F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения Е-3 были подняты для сопровождения российских самолетов.