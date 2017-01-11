В Минобороны РФ прокомментировали "лихачества" своих пилотов в небе над Сирией

По словам Конашенкова, в Минобороны России ничего не слышали об опасных сближениях с самолетами ВВС США

Минобороны РФ не получало официальных претензий от американской стороны в связи с "опасными сближениями" российских истребителей с самолетами ВВС США в Сирии, заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Так он прокомментировал заявления газете Wall Street Journal командующего 380-м экспедиционным крылом бригадного генерала Чарльза Коркорана об "опасных приближениях" российской авиации в Сирии к американским самолетам.

"Трудно понять, являются ли сделанные заявления искренним мнением генерала Коркорана или его, как и многих других, просто использовала уходящая администрация США в рамках прощального русофобского спектакля. Во всяком случае, ни от самого генерала Коркорана, ни от представителей его руководства в Пентагоне во время регулярных видеомостов с Минобороны России по вопросам соблюдения меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии подобных претензий мы не слышали", – сказал Конашенков.

Представитель Минобороны также заявил, что ВВС США "не любят" уведомлять РФ о применении боевой авиации в Сирии.

"Авиация ВВС США и международной коалиции в ходе операций в Сирии пытается действовать скрытно. Наши американские коллеги не любят уведомлять о планах боевого применения своих самолетов, изредка обозначая только период времени и примерный район. Но не конкретные типы самолетов и их принадлежность", – сказал генерал.

Ранее сообщалось, что пилоты ВВС США заявили об опасных сближениях с российскими истребителями в небе над Сирией. При этом американские пилоты предпочитают уступать дорогу российским самолетам, чтобы избежать столкновений.

Как отмечается, несмотря на подписанный осенью 2015 года меморандум о безопасности при полетах в Сирии, сближения самолетов продолжаются. В частности, американские летчики обвиняют российских пилотов в незнании правил безопасного расхождения транспортных средств, либо неспособности или нежелании соблюдать их.