В Минобороны РФ рассказали о проверке Украиной военных объектов

Украинская сторона закончила инспекцию военных объектов в нескольких городах Ростовской области. Об этом рассказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает РИА Новости-Украина.

По его словам, украинская инспекционная группа провела проверку военных объектов в оговоренных ранее зонах Ростовской области.

"В период с 16 по 19 января 2017 года в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа, в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск", – сообщил Рыжков.

Он отметил, что российская сторона четко придерживалась договоренностей и миссия из Украины смогла посетить все желаемые места в указанном районе.

"В частности, инспекторам была предоставлена возможность посетить военные полигоны "Кадамовский" и "Кузьминский", ж/д станции погрузки и выгрузки "Матвеев Курган" и "Хапры". Кроме того, инспекторы получили брифинги от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в районе инспекции. В ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности ВС РФ, подлежащей предварительному уведомлению", — добавил он.

Ранее Рыжков сообщал, что украинские инспектора смогут посетить воинские формирования и части российской армии, которые находятся на территории Ростовской области, в период со 16 по 19 января 2017 года. Определенный Украиной район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тыс. квадратных километров.

В свою очередь в Минобороны Украины заявили, что целью инспекции воинских частей в Ростовской области России является проверка наличия или отсутствия военной деятельности, которая должна подлежать предварительному уведомлению.