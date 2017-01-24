В Минобороны РФ заявили, что Белый Дом готов вместе с Кремлем бороться с ИГ

США отвергли сообщение российского Минобороны о том, что якобы американские военные предоставили российским координаты для воздушного удара по боевикам "Исламского государства". В Пентагоне подчеркнули, что не координируют воздушных ударов в Сирии с российскими военными.

Об этом сообщило радио "Свобода", со ссылкой на спикера Пентагона Эрика Пейгона.

По словам Пейгона, Минобороны США поддерживает с российскими военными в Сирии контакты исключительно для обеспечения безопасности экипажей своих самолетов и для недопущения конфликтов во время операций коалиций.

Еще один спикер Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй также сказал изданию, что США не предоставляли российским военным в Сирии никаких координат целей для ударов.

Сообщается, что ранее Минобороны России заявило, что 22 января командование российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим в Сирии получило от США координаты целей "Исламского государства" около города Аль-Баб в провинции Алеппо. После этого два российских самолета и два самолета коалиции нанесли воздушные удары по этим объектам. Якобы были уничтожены склады, техника и личный состав боевиков.

Напомним, Россия, Турция и Иран будут вместе бороться против ИГИЛ и "ан-Нусры".