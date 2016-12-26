В Минобороны РФ заявили, что Ту-154 был технически исправен

Самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, был технически исправен, заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов, передает Русская служба BBC.

"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", – сказал Байнетов в эфире телеканала "Россия 24". Он также подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.

Минобороны тем временем сообщило, что определено предположительное место падения самолета.

"В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации", – говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набоу высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные. Недавно стало известно, что все пассажиры самолета погибли.