Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Минобороны РФ заявили, что Ту-154 был технически исправен http://www.segodnya.ua/img/article/7830/15_main.1482717987.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/15_tn.1482717987.jpg Мир Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года

В Минобороны РФ заявили, что Ту-154 был технически исправен

Сегодня, 04:06

Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года

В Минобороны РФ заявили, что Ту-154 был технически исправен, фото politexpert.net
В Минобороны РФ заявили, что Ту-154 был технически исправен, фото politexpert.net

Самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, был технически исправен, заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов, передает Русская служба BBC.

"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", – сказал Байнетов в эфире телеканала "Россия 24". Он также подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.

Минобороны тем временем сообщило, что определено предположительное место падения самолета.

"В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации", – говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набоу высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные. Недавно стало известно, что все пассажиры самолета погибли.
крушение, самолет, погибли, Ту-154, авиакатастрофа, пассажиры, неисправность, место падения, Минобороны рф, крушение Ту-154
Все новости по теме Крушение Ту-154.

Вы сейчас просматриваете новость "В Минобороны РФ заявили, что Ту-154 был технически исправен". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Генсек ООН направит письмо с соболезнованиями России, фото AFP

Генсек ООН направит письмо с соболезнованиями России после крушения Ту-154

Сегодня, 02:48

Генеральный секретарь крайне огорчен в связи с трагической авиакатастрофой

Мир

Жан-Клод Юнкер, фото ren.tv

Глава Еврокомиссии выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Сегодня, 08:27

Направлявшийся в Сирию самолет упал в море в воскресенье утром

Мир

Масштабы операции на месте крушения Ту-154 к утру увеличатся, фото AFP

Масштабы операции на месте крушения Ту-154 к утру увеличатся

Сегодня, 01:55

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море

Мир

Все семьи солистов ансамбля, погибших при крушении Ту-154, получат по миллиону рублей, фото AFP

Все семьи солистов ансамбля, погибших при крушении Ту-154, получат по миллиону рублей

Сегодня, 01:03

Названа сумма компенсаций семьям солистов ансамбля имени Александрова

Мир

В России объявлен общенациональный траур, фото AFP

В России объявлен общенациональный траур

Сегодня, 00:15

В результате авиакатастрофы с участием самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны погибли 92 человека

Мир

МЧС России отчиталось о работе за прошедший день на месте катастрофы под Сочи, фото AFP

МЧС России отчиталось о работе за прошедший день на месте катастрофы под Сочи

Вчера, 23:28

В работах на месте крушения задействовано 10 судов МЧС РФ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.