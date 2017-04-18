В мире растет мода на сибирских шаманов

Люди разных вероисповеданий обращаются к шаманам за помощью, они утверждает, что входят в состояние транса

Наколдовать бракосочетание, здоровье или успех – не проблема, уверяют сибирские шаманы. Мода на их услуги набирает обороты и вот уже турфирмы собирают вояжи к озеру Байкал.

Бурят Валентин Хаґдаев – наследственный шаман. Знает древние ритуалы и духовные практики. Проводит их у подножия горы Ерд, в местах поклонения духам.

Люди разных вероисповеданий обращаются к шаману за помощью. Он утверждает, что входит в состояние транса и лечит бесплодие, болезни внутренних органов и психические расстройства. А недавно, говорит, помог одной женщине выйти из комы. Кроме призвания духов предков, шаман использует и народные методы медицины.

Популярность обращений к шаманам местные жители объясняют просто: чтоб дома все хорошо было, чтоб дети здоровые были.