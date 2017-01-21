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В Монреале протестующие против президентства Трампа сожгли флаг США (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7904/2_main.1484959768.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/2_tn.1484959768.jpg Мир Порядка 200 людей приняли участие в акции протеста

В Монреале протестующие против президентства Трампа сожгли флаг США (видео)

Сегодня, 03:15

Порядка 200 людей приняли участие в акции протеста


Противники президентства Дональда Трампа сожгли в Монреале американский флаг в знак протеста, сообщает телеканал CTV.

По информации телеканала, порядка 200 людей приняли участие в акции протеста в день инаугурации нового президента США. У здания американского консульства они сожгли государственный флаг США.

Как сообщаются, участники протестов скандировали слоганы, самый популярный из которых звучал следующим образом: "Нет Трампу, нет ненависти, Америка никогда не была великой!".

"Мы хотим поднять вопрос о том, что сексистская, антииммигрантская, исламофобская и ксенофобская политика присутствует не только у Трампа", — цитирует телеканал слова организатора протестов Николь Леблан.
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Все новости по теме Инаугурация Трампа.

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Источник:

РИА Новости

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