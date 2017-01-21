В Монреале протестующие против президентства Трампа сожгли флаг США (видео)
Порядка 200 людей приняли участие в акции протеста
Противники президентства Дональда Трампа сожгли в Монреале американский флаг в знак протеста, сообщает телеканал CTV.
По информации телеканала, порядка 200 людей приняли участие в акции протеста в день инаугурации нового президента США. У здания американского консульства они сожгли государственный флаг США.
Как сообщаются, участники протестов скандировали слоганы, самый популярный из которых звучал следующим образом: "Нет Трампу, нет ненависти, Америка никогда не была великой!".
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