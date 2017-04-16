В московском аэропорту самолет при посадке не удержался на полосе

В московском аэропорту Внуково пассажирский лайнер Boeing-737 авиакомпании Georgian Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Как сообщил источник в авиадиспетчерских службах, инцидент произошел при посадке самолета, летевшего из Тбилиси.

"Самолет Boeing-737 "Грузинских авиалиний" выполнял рейс из Тбилиси во Внуково, и при посадке в московском аэропорту экипаж не смог удержать лайнер в пределах взлетно-посадочной полосы. Он частично выкатился за конец ВПП (взлетно-посадочной полосы – Ред.) передней и левой стойками шасси", – рассказал источник.

В то же время, в пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет выкатился "не за пределы ВПП, а за пределы рулежной дорожки". Пассажиры самолета были эвакуированы, никто из них не пострадал.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" в ходе оформления чартерного рейса Минск – Киев пограничники и сотрудники фискальной службы обнаружили две тысячи ящиков с табачными изделиями общим весом почти 18,5 тонны.