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В Москве бывший боевик "ДНР" расстрелял соседа и ранил полицейских – СМИ (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/24_main.1483905498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/24_tn.1483905498.jpg Мир В соцсетях бывший педагог-психолог опубликовал пост о кодексе стрелка

В Москве бывший боевик "ДНР" расстрелял соседа и ранил полицейских – СМИ (видео)

Сегодня, 21:56

В соцсетях бывший педагог-психолог опубликовал пост о кодексе стрелка

Стрелок среди боевиков 5 месяцев. Фото: dpchas.com.ua
Стрелок среди боевиков 5 месяцев. Фото: dpchas.com.ua

Бывший боевик из состава незаконных вооруженных формирований Донбасса в воскресенье утром хладнокровно расстрелял соседа  на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на на улице Васильцовский Стан. Также стрелок ранил полицейских во время перестрелки. До этого мужчина уже стрелял на детской площадке. Камера видеонаблюдения сняла мужчину за минуту до трагедии.

Как сообщает российский телеканал РЕН ТВ, Сергей О. провел среди боевиков 5 месяцев. По некоторой информации, сначала он принимал участие в боевых действиях, а потом стал инструктором.

Также отмечается, что убивший соседа и обстрелявший полицейских в Москве, мужчина работал педагогом-психологом. В соцсетях он опубликовал пост о кодексе стрелка.
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