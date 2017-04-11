В Москве экс-мэр Архангельска гонял на машине по коридорам торгового центра

Вчера, 19:01

Свой поступок он назвал шуточным перформансом – утверждает, что специально выбрал для такой выходки время перед закрытием центра


В Москве "шутник" гонял на элитной иномарке по коридорам торгового центра. По сообщению российских СМИ, за рулем престижного авто был бывший мэр Архангельска Александр Донской.

Свой поступок он назвал шуточным перформансом – утверждает, что специально выбрал для такой выходки время перед закрытием центра, чтобы покупателей было меньше.

Охранники в течение 20 минут пытались остановить смельчака, который едва не побил витрины. Один из сотрудников торгового центра при этом травмировался.
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"Сегодня"

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