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В Москве грубо задержали 50 человек за то, что они вышли на народное собрание http://www.segodnya.ua/img/article/7882/43_main.1484402434.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/43_tn.1484402434.jpg Мир Главные темы народного собрания – требование согласовать первый антикризисный митинг и поддержка политических заключенных

В Москве грубо задержали 50 человек за то, что они вышли на народное собрание

Сегодня, 15:59

Главные темы народного собрания – требование согласовать первый антикризисный митинг и поддержка политических заключенных

В Москве задержали 50 участников акции. Фото: из открытых источников
В Москве задержали 50 участников акции. Фото: из открытых источников

В Москве у памятника Грибоедову рядом со станцией метро "Чистые пруды" начались задержания на народном собрании, сообщает "Газета.ru".

По словам очевидцев, полиция грубо задерживает людей, присутствующих на мероприятии.

В настоящее время, по данным СМИ, задержаны Марк Гальперин, Александр Макаров, Юрий Горский, Владимир Залищак, Роман Ковалев и еще несколько человек, среди которых, как утверждается, могут быть провокаторы из прокремлевских организаций.

Один из участников акции, Владимир Залищак, написал в своем Twitter, что задержаны не менее 12 человек.

Главные темы народного собрания – требование согласовать первый антикризисный митинг и поддержка политических заключенных, в том числе Ильдара Дадина.

Как отмечает издание, мероприятие не было согласовано с городскими властями.

Позже один из активистов сообщил, что количество задержанных возросло до 50 человек. Одной из активисток стало плохо в автозаке.

"Меня задержали, также задержали Марка Галперина. На Чистых прудах начались массовые задержания... Среди задержанных пожилые люди. Женщине стало плохо, вызвали скорую помощь", – написал Владимир Залищак в Twitter.

Как стало известно позже, около 50 задержанных поместили в три автозака и повезли в участок полиции.

Напомним, Дадин стал первым в России активистом, который был осужден в декабре 2015 года по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Его срок составляет два с половиной года колонии.
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