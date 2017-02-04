В Москве на коляску с ребенком упала ледяная глыба (видео)

Сегодня, 23:36

Находившийся в коляске двухмесячный ребенок получил тяжелейшую травму

На месте трагедии. Фото: Лайф
На месте трагедии. Фото: Лайф

В Москве ледяная глыба упала на коляску с двухмесячным ребенком. Несчастный случай произошел сегодня днем на Палехской улице.

Как сообщает "Лайф", в распоряжении которого появилось видео инцидента, на записи видно, как по меньшей мере двое дворников производили очистку крыши дома от снега и наледи. Один из них стоял наверху, другой руководил процессом снизу. Через некоторое время дверь в подъезд открылась, и на улице появились две женщины с коляской. Находившийся на земле рабочий заметил вышедших из подъезда женщин с коляской и предупредил своего коллегу, работавшего на крыше, но тот не успел отреагировать.В итоге ледяная глыба с многометровой высоты упала точно на коляску.

Находившийся в ней двухмесячный Арсений К. получил тяжелейшую травму. Дворники, предположительно виновные в произошедшем, задержаны и уже дали показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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