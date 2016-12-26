В Москве найден мертвым руководитель аппарата главы "Роснефти"
По предварительными данным, руководитель аппарата Сечина Еровинкин умер в служебные "Лексусе"
В центре Москвы в машине нашли мертвым Олега Еровинкина – руководителя аппарата главы "Роснефти" Игоря Сечина. Информацию об этом российским СМИ подтвердили в компании, сообщает "Радио Свобода".
Причины смерти Еровинкина пока неизвестны. Сотрудники российской Федеральной службы безопасности проводят проверку.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев предположил, что Еровинкин умер из-за проблем с сердцем.
СМИ сообщают, что служебный автомобиль Lexus находился в Китайгородском проезде в Москве.
Известно, что Еровинкин давно работал с Игорем Сечиным. В мае 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин назначил Еровинкина руководителем секретариата Сечина, который на тот момент занимал пост зампредседателя правительства РФ.
61-летний Еровинкин был генералом ФСБ. Он служил в органах госбезопасности с 1976 года. В 1990-х работал в администрации президента России Бориса Ельцина.
Отметим, с 1994 по 2004гг. генерал Еровинкин работал в сфере обеспечения секретности при администрации президента РФ. Должность руководителя аппарата Сечина он занял в 2012 году.
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