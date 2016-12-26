Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Москве найден мертвым руководитель аппарата главы "Роснефти" http://www.segodnya.ua/img/article/7832/70_main.1482766863.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/70_tn.1482766863.jpg Мир По предварительными данным, руководитель аппарата Сечина Еровинкин умер в служебные "Лексусе"

В Москве найден мертвым руководитель аппарата главы "Роснефти"

Сегодня, 17:40

По предварительными данным, руководитель аппарата Сечина Еровинкин умер в служебные "Лексусе"

Найден мертвым руководитель аппарата Сечина. Фото: gazeta.ru
Найден мертвым руководитель аппарата Сечина. Фото: gazeta.ru

В центре Москвы в машине нашли мертвым Олега Еровинкина – руководителя аппарата главы "Роснефти" Игоря Сечина. Информацию об этом российским СМИ подтвердили в компании, сообщает "Радио Свобода".

Причины смерти Еровинкина пока неизвестны. Сотрудники российской Федеральной службы безопасности проводят проверку.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев предположил, что Еровинкин умер из-за проблем с сердцем.

СМИ сообщают, что служебный автомобиль Lexus находился в Китайгородском проезде в Москве.

Известно, что Еровинкин давно работал с Игорем Сечиным. В мае 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин назначил Еровинкина руководителем секретариата Сечина, который на тот момент занимал пост зампредседателя правительства РФ.

61-летний Еровинкин был генералом ФСБ. Он служил в органах госбезопасности с 1976 года. В 1990-х работал в администрации президента России Бориса Ельцина.

Отметим, с 1994 по 2004гг. генерал Еровинкин работал в сфере обеспечения секретности при администрации президента РФ.  Должность руководителя аппарата Сечина он занял в 2012 году.
Путин, СМИ, умер, ФСБ, рф, lexus, руководитель, автомобиль, Роснефть, Сечин

Вы сейчас просматриваете новость "В Москве найден мертвым руководитель аппарата главы "Роснефти"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Сечин и Путин. Фото: InfoKava.com

Арест Улюкаева может быть сигналом, что Путин начал наступление на Сечина – СМИ

16 Ноября, 17:18

Если Сечин сохранит контроль над нефтяным гигантом, тогда арест министра лишь ослабит экономическую команду Путина, пишет обозреватель

Мир

Алексей Улюкаев. Фото: ТАСС

На пальцах Улюкаева обнаружены следы от помеченных денег

15 Ноября, 23:06

О задержании министра стало известно в ночь на 15 ноября

Мир

Алексей Улюкаев отправлен под домашний арест. Фото: ТАСС

Суд отправил российского министра Улюкаева под домашний арест

15 Ноября, 18:38

Защита попросила оставить Улюкаева на свободе, в частности, "ввиду экономической ситуации в стране"

Мир

Алексей Улюкаев. Фото: ТАСС

"Делом Улюкаева" будет заниматься судья, известный резонансными делами - СМИ

15 Ноября, 16:45

Как сообщается, ранее этот российский судья принимал участие в "деле Магнитского"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.