В Москве отменены и задерживаются более 20 авиарейсов

Сегодня, 02:46

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Аэропорт в Москве. Фото: ТВ Центр
Аэропорт в Москве. Фото: ТВ Центр

В аэропортах Москвы отменены 8 и задерживаются 13 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания", – передает RT.

По состоянию на 02:42 мск (01:42 по кв), в аэропорту Шереметьево отменены шесть рейсов, еще пять задержаны.

В аэропорту Домодедово отменены два рейса, пять задерживаются.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве.
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