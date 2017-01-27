В Москве отменены и задерживаются более 20 авиарейсов

В аэропортах Москвы отменены 8 и задерживаются 13 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания", – передает RT.



По состоянию на 02:42 мск (01:42 по кв), в аэропорту Шереметьево отменены шесть рейсов, еще пять задержаны.

В аэропорту Домодедово отменены два рейса, пять задерживаются.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве.