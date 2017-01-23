В Москве ответили на заявление лидера президентской гонки во Франции по санкциям против РФ

Пушков в Twitter ответил на заявление Фийона о том, что российский народ нельзя "согнуть" при помощи экономических санкций

Сенатор РФ Алексей Пушков, что лидер президентской гонки во Франции Франсуа Фийона донесет до Германии и США свою позицию по экономическим санкциям в отношении России. Об этом российский политик написал у себя в Twitter.

"Фийон: наивно полагать, что народ России можно согнуть с помощью санкций. Это надо сказать Меркель и охваченным манией санкций сенаторам США", – написал он.

Фийон:наивно полагать, что народ России можно согнуть с помощью санкций. Это надо сказать Меркель и охваченным манией санкций сенаторам США — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 января 2017 г.

Ранее Фийон в интервью газете Monde заявил, что отношения с Россией – стратегический вопрос для будущего Европы, и их необходимо восстанавливать. Политик также отметил, что российский народ нельзя "согнуть" при помощи экономических санкций.

Ранее социологический опрос РОР2017 показал, что французский консерватор Франсуа Фийон победит ультраправого кандидата Марин Ле Пен, если они оба выйдут во второй тур президентских выборов в мае. Данные свидетельствуют, что Фийон во втором туре наберет 63% голосов избирателей, тогда как Ле Пен – 37% голосов.

Напомним, советник нового президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи заявил, что санкции против РФ в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей

"Вы знаете русских людей лучше, чем я. Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить", – сказал он.