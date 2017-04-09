В Москве Тиллерсон потребует от РФ отказаться от поддержки Асада – СМИ
Как сообщается предъявит в РФ доказательства того, что Россия знает и пытается скрыть, что Асад на минувшей неделе применил зарин
В холе предстоящего на будущей неделе визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон может выдвинуть обвинения России в соучастии и сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом Башара Асада, сообщила газета New York Post, не сообщая об источниках информации.
Британская Sunday Times пишет в воскресенье, что Тиллерсон потребует от Москвы отказаться от поддержки "кровавой диктатуры" Асада.
Она утверждает, что глава американского внешнеполитического ведомства предъявит в Москве доказательства того, что "Россия знает и пытается скрыть, что Асад на минувшей неделе применил зарин.
Также госсекретарь США обвинит Россию в нарушении соглашения от 2013 года о наблюдении за уничтожением сирийского химического оружия, заявив, что таким образом Россия не выполнила своих обязательств в этой области.
Издание напоминает, что в связи с новыми обстоятельствами в обстановке в Сирии глава МИД Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Россию.
Ранее сообщалось, что встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным исчезла из расписания государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.
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