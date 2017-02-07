В Москве уличные камеры сняли, как жестоко убивали народного целителя

Отомстили за плохое лечение. В Москве убили народного целителя. 58-летнего мужчину забили насмерть арматурой. Нападение зафиксировали камеры наблюдения. Подозреваемых уже задержали.

Окровавленного мужчину на снегу нашли случайные прохожие. При нем был пакет и барсетка с документами. Люди сразу же вызвали скорую помощь, однако врачам спасти мужчину не удалось. Им оказался владелец клиники нетрадиционной медицины Андрей Истомин, сообщают местные журналисты. Расправу над ним зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как на мужчину нападают двое неизвестных, он пытается защищаться, но безуспешно. 11 раз врача ударили металлическим прутом по голове и скрылись. Жители дома, возле которого произошло убийство, говорят, что в тот вечер ничего не слышали.

"Я даже не знал, что его убили. Потому, что было такое впечатление, что обойдется", "Мы ничего не видели не слышали. Но следователи ходили, звонили. Но уже нас мало осталось народу, мы уезжаем все, дом на снос идет", – рассказывают они.

Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день. Им оказался 35-летний вдовец Юрий Бородкин. Он якобы отомстил за гибель супруги, которую целитель не смог вылечить от онкозаболевания.

"В кратчайшие сроки был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления – Юрий Бородкин 1982 года рождения. В настоящий момент подозреваемого доставляют в следственный отдел для проведения первоначальных следственных действий. В ближайшее время фигуранту дела будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится на сайте Следственного комитета РФ.

По данным московских СМИ, задержаны еще двое подозреваемых. 48-летняя Татьяна Павловна – она также лечилась у Истомина и осталась недовольна результатом. Якобы она и организовала нападение. Арестован и ее 34-летний сожитель, который наносил смертельные удары, сообщают журналисты.