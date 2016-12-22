В Москве умер внук Сталина

О причинах смерти пока не сообщается

В Москве на 81-м году ушел из жизни внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили.

Эту информацию РИА Новости сообщили в справочной службе скорой помощи.

Евгений Джугашвили родился в январе 1936 года, а скончался 22 декабря. Его отцом был старший сын Сталина Яков Джугашвили.

Ранее сообщалось, что в Москве сторонники Коммунистической партии пришли к могиле диктатора Иосифа Сталина с портретами и цветами. Сталин родился 21 декабря 1879 года.