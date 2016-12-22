Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Москве умер внук Сталина http://www.segodnya.ua/img/article/7820/46_main.1482410025.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/46_tn.1482410025.jpg Мир О причинах смерти пока не сообщается

В Москве умер внук Сталина

Сегодня, 14:32

О причинах смерти пока не сообщается

Внук Сталина. Фото: ИТАСС
Внук Сталина. Фото: ИТАСС

В Москве на 81-м году ушел из жизни внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили.

Эту информацию РИА Новости сообщили в справочной службе скорой помощи.

Евгений Джугашвили родился в январе 1936 года, а скончался 22 декабря. Его отцом был старший сын Сталина Яков Джугашвили.

Ранее сообщалось, что в Москве сторонники Коммунистической партии пришли к могиле диктатора Иосифа Сталина с портретами и цветами. Сталин родился 21 декабря 1879 года.
москва, умер, внук, Сталин, смерти, скончался, родился, джугашвили, яков джугашвили

Вы сейчас просматриваете новость "В Москве умер внук Сталина ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Джеральд Кавендиш Гросвенор. Фото: grosvenor.com

Умер один из самых богатых людей Великобритании

10 Августа, 09:32

Миллиардеру было всего 64

Звезды

Борис Лифанов. Фото: tatd.ru

Заслуженный артист России Борис Лифанов умер на сцене

13 Ноября, 03:00

Как актер кино Лифанов известен по работам в "Детях Арбата", "Провинциальных страстях", "Кадетстве"

Звезды

Билл Нанн скончался на 64-м году жизни. Фото из открытых источников

Умер актер фильма "Человек-паук"

25 Сентября, 03:52

Билл Нанн снялся более чем в 70 кинокартинах, телефильмах и сериалах

Мир

Степан Борозенец. Фото: zemliakychicago.org

В США скончался последний проживавший в стране герой СССР

29 Августа, 09:25

Борозенец умер в возрасте 94 лет

Шоу-бизнес

<p>Майкл Чимино. Фото:&nbsp;vashdosug.ru</p>

Умер известный режиссер, обладатель "Оскара"

3 Июля, 03:48

Майкл Чимино снял кинокартины "Охотник на оленей", "Врата рая", "Год дракона", "Сицилиец"

Мир

<p><span>Тело певца Принса кремировали. Фото: AFP</span></p>

Одежду легендарного Принса пустили с молотка

2 Июля, 11:24

За одну только куртку заплатили 96 тысяч долларов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.