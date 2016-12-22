В Москве в переходе метро прогремел взрыв (фото)

После взрыва начался пожар, пострадали не менее трех человек

Сегодня утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская" в Москве прогремел взрыв. Пострадали три человека, сообщил сотрудник полиции на месте происшествия, передает РИА Новости.

Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строителей, работавших в переходе. После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь.

В район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины.

Администрация московского Метрополитена сообщила, что южный вестибюль станции закрыт. Движение поездов продолжается в штатном режиме.

Взрыв произошел примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской. Раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. Первоначально прохожие не обратили особое внимание на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.