В Москве задержали участников акции памяти теракта в метро Петербурга

Задерживали преимущественно тех, у кого были плакаты с критикой власти

В Москве полиция задержала 5 участников акции памяти жертв теракта в метро Санкт-Петербурга и журналиста, который фотографировал акцию.

Как сообщает Радио Свобода, также в Барнауле, что в Алтайском крае, задержали 8 человек. Задерживали преимущественно тех, у кого были плакаты с критикой власти.

Как известно, взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля днем. Погибли 14 человек, 49 пострадали. По данным следователей, взрывное устройство активировал 22-летний гражданин России, родившийся в Кыргызстане, Акбарджон Джалилов.

Администрация президента России позже поручила провести в регионах 8 апреля организованные митинги против терроризма.