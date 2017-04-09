В Москве задержали участников акции памяти теракта в метро Петербурга

Вчера, 01:59

Задерживали преимущественно тех, у кого были плакаты с критикой власти

Митинг против терроризма в Новосибирске, 8 апреля. Фото: Татьяна Штабель
Митинг против терроризма в Новосибирске, 8 апреля. Фото: Татьяна Штабель

В Москве полиция задержала 5 участников акции памяти жертв теракта в метро Санкт-Петербурга и журналиста, который фотографировал акцию.

Как сообщает Радио Свобода, также в Барнауле, что в Алтайском крае, задержали 8 человек. Задерживали преимущественно тех, у кого были плакаты с критикой власти.

Как известно, взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля днем. Погибли 14 человек, 49 пострадали. По данным следователей, взрывное устройство активировал 22-летний гражданин России, родившийся в Кыргызстане, Акбарджон Джалилов.

Администрация президента России позже поручила провести в регионах 8 апреля организованные митинги против терроризма.
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