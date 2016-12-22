В Москве задержали "женщину-пастора", которая якобы предлагала молиться за Порошенко – СМИ

В сюжете РосТВ говорится, что во время собраний центра их участникам предлагали помолиться за президента Украины и сдавать деньги на поддержку украинских бойцов, воюющих на Донбассе

Российские правоохранители задержали в Москве представительницу местного филиала украинского "Духовного центра "Возрождение". Об этом сообщил российский телеканал "Рен-ТВ". Журналисты утверждают, что женщина называет себя "пастором", – передает "Гордон".

В сюжете говорится, что во время собраний центра их участникам предлагали помолиться за президента Украины Петра Порошенко, а также сдавать деньги на поддержку украинских бойцов, воюющих на Донбассе. По данным телеканала, правоохранители проверят организацию на экстремизм

Источники в Службе безопасности Украины подтвердили украинской газете "Вести" факт задержания женщины.



Как писало издание "Страна.ua", в Киеве в июле состоялось ежегодное собрание "Духовного центра "Возрождение" под названием "Гора Моисея". На нем адепты каждый день слушали проповеди, которые направлены, как говорят организаторы, на исцеление от алко- и наркозависимости, болезней и прочего. Плата за месяц "исцеления" – $100 с человека.

На собраниях лидер центра, называющий себя пастырем и духовным настоятелем, Владимир Мунтян устраивал массовые сеансы "изгнания бесов", а также уверяет, что людей можно легко вылечить от ДЦП, рака и других болезней.