В Москву вылетел самолет с телами погибших в крушении Ту-154 (видео)

Тела десяти погибших в крушении Ту-154 над Черным морем доставили из Сочи в Москву.

"Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы десятью телами и 86 авиафрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России", – пояснили в Минобороны РФ и отметили, что поиски продолжаются.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Версия теракта на борту Ту-154 не является основной. По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набора высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные.

Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.