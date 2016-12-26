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В Москву вылетел самолет с телами погибших в крушении Ту-154 (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/19_main.1482732982.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/19_tn.1482732982.jpg Мир Найденные первыми тела отправят на опознание и генетическую экспертизу

В Москву вылетел самолет с телами погибших в крушении Ту-154 (видео)

Сегодня, 08:15

Найденные первыми тела отправят на опознание и генетическую экспертизу

Первые найденные тела пассажиров Ту-154 отправили в Москву. Фото: AFP
Первые найденные тела пассажиров Ту-154 отправили в Москву. Фото: AFP

Тела десяти погибших в крушении Ту-154 над Черным морем доставили из Сочи в Москву.

"Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы десятью телами и 86 авиафрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России", – пояснили в Минобороны РФ и отметили, что поиски продолжаются.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа. 

Версия теракта на борту Ту-154 не является основной. По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набора высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные.

Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.
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