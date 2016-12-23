В МВД Германии с облегчением восприняли ликвидацию исполнителя теракта в Берлине

В МВД Германии ждут официального уведомления от итальянских властей о ликвидации тунисца Аниса Амри, вероятно, причастного к теракту на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом заявил сегодня представитель министерства Тобиас Плейт.

"Появляется все больше доказательств того, что он (убитый – Ред.) действительно является человеком, которого разыскивали после нападения. Если это так, то министерство с облегчением воспримет новость о том, что он больше не представляет опасности", – сказал представитель министерства журналистам.

Между тем, представитель МИД ФРГ Мартин Шеффер отметил, что Берлин "благодарен итальянским властям за тесное сотрудничество, основанное на доверии" после произошедшей трагедии.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.

В Риме объявили, что предполагаемый исполнитель теракта Амри был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов Италии около одного из вокзалов Милана после того, как он был остановлен для проверки документов.