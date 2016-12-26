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В МВД прокомментировали уровень преступности в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7832/89_main.1482770695.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/89_tn.1482770695.jpg Мир Статистика последних месяцев свидетельствует о росте показателей раскрываемости преступлений

В МВД прокомментировали уровень преступности в Украине

Сегодня, 18:44

Статистика последних месяцев свидетельствует о росте показателей раскрываемости преступлений

Артем Шевченко. Фото: Facebook
Артем Шевченко. Фото: Facebook

За последние месяцы в Украине снизились общие показатели преступности. Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает "112 Украина".

"Статистика последних месяцев ноября и декабря (неполного) дает повод для сдержанного оптимизма по стране. Это связано с повышением денежного обеспечения полицейских правительством", – отметил Шевченко.

По его словам, повышение уровня денежного обеспечения сотрудников МВД существенно повлияло на их мотивацию.

"Эти месяцы свидетельствуют нам и о росте показателей раскрываемости, и об уменьшении общих показателей преступности. Но это только начало", – рассказал спикер МВД.

Ранее и. о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявлял, что в Украине стабильная криминогенная ситуация и уже 5 лет не наблюдается рост преступности.
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