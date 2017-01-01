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В Нагорном Карабахе снова вспыхнули ожесточенные бои http://www.segodnya.ua/img/article/7850/29_main.1483257839.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/29_tn.1483257839.jpg Мир Армения и Азербайджан 2 апреля заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта

В Нагорном Карабахе снова вспыхнули ожесточенные бои

Сегодня, 10:03

Армения и Азербайджан 2 апреля заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта

зоне карабахского конфликта продолжаются боевые действия. Фото: trend.az
зоне карабахского конфликта продолжаются боевые действия. Фото: trend.az

Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье о 92 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.

"Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 92 раза", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Армения и Азербайджан 2 апреля заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
Азербайджан, Армения, Минобороны, карабах, бои, пулеметы, режим прекращения огня

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