В накрытом лавиной отеле в Италии не надеются найти живых (видео)

Люди, которые были в отеле, погибли не сразу. В экстренные службы региона приходили смс-сообщения с мольбой о спасении

Шансы найти живыми людей в Италии, где накануне снежная лавина накрыла гостиницу, минимальны. Пока обнаружены тела четырех погибших. По предварительным данным, под завалами может быть до 30 туристов.

Спасательные работы на месте трагедии в горах Гран Сассо, что в провинции Абруццо, продолжались всю ночь.

"Если бы я знал, сколько человек жили в гостинице, то сказал бы вам. Знаю, что много. Были постояльцы и те, кто там работал. Это трагедия, страшная трагедия", – сказал спасатель.

Люди, которые были в отеле, погибли не сразу. В экстренные службы региона приходили смс-сообщения с мольбой о спасении. Однако помочь сразу было невозможно. Спасателям к трагедии пришлось идти на лыжах. Это заняло несколько часов. Поисковые работы не прекращаются ни на минуту. Но внутри отеля – полная тишина.

"Работа, несмотря на огромный размер лавины, продолжается быстро. Ее площадь – более 300 метров", – отметил Вальтер Милан, представитель группы горных спасателей.

Родственники жертв молятся и верят в чудо. Однако прогнозы спасателей, к сожалению, пессимистичны. Под завалами может быть больше 30 человек.

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