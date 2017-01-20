Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В накрытом лавиной отеле в Италии не надеются найти живых (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/97_main.1484907162.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/97_tn.1484907162.jpg Мир Люди, которые были в отеле, погибли не сразу. В экстренные службы региона приходили смс-сообщения с мольбой о спасении

В накрытом лавиной отеле в Италии не надеются найти живых (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:11

Люди, которые были в отеле, погибли не сразу. В экстренные службы региона приходили смс-сообщения с мольбой о спасении


Шансы найти живыми людей в Италии, где накануне снежная лавина накрыла гостиницу, минимальны. Пока обнаружены тела четырех погибших. По предварительным данным, под завалами может быть до 30 туристов.

Спасательные работы на месте трагедии в горах Гран Сассо, что в провинции Абруццо, продолжались всю ночь.

"Если бы я знал, сколько человек жили в гостинице, то сказал бы вам. Знаю, что много. Были постояльцы и те, кто там работал. Это трагедия, страшная трагедия", – сказал спасатель.

Люди, которые были в отеле, погибли не сразу. В экстренные службы региона приходили смс-сообщения с мольбой о спасении. Однако помочь сразу было невозможно. Спасателям к трагедии пришлось идти на лыжах. Это заняло несколько часов. Поисковые работы не прекращаются ни на минуту. Но внутри отеля – полная тишина.

"Работа, несмотря на огромный размер лавины, продолжается быстро. Ее площадь – более 300 метров", – отметил Вальтер Милан, представитель группы горных спасателей.

Родственники жертв молятся и верят в чудо. Однако прогнозы спасателей, к сожалению, пессимистичны. Под завалами может быть больше 30 человек.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Италия, трагедия, спасатель, лавина, в Италии, снежная лавина, постояльцы

Вы сейчас просматриваете новость "В накрытом лавиной отеле в Италии не надеются найти живых (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.