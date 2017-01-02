В NASA заявляют о приближении двух комет к Земле

Одно из небесных тел может быть доступно в поле зрения землян 14 января, отмечают специаилсты

Американские астрономы обнаружили две кометы, которые пролетят вблизи нашей планеты, однако на безопасном расстоянии и Земле ничего не угрожает, сообщают в Национальное аэрокосмическое агентство США NASA.

Первый объект под названием 2016 WF9 был обнаружен проект 27 ноября 2016 года. Ученые назвали это небесное тело кометой без пылевого облака. На ближайшее расстояние к Земле она приблизится 14 января, а затем снова будет отдаляться. на расстоянии 51 млн км от Земли 25 февраля. Само небесное тело достигает одного километра в диаметре.

Другой объект, обнаруженный месяцем ранее – 21 октября 2016 года – под названием C/2016 U1 NEOWISE, можно будет даже увидеть жителям Земли. На ближайшее расстояние к Земле она приблизится 14 января, а затем снова будет отдаляться.

Оба небесных тела не представляют опасности для Земли.

Как сообщалось, к Земле приближается астероид размером пять километров под названием Таутарис. Небесное тело весит около 50 млрд тонн.