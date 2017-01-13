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В НАТО ответили на истерику Кремля из-за американских танков и солдат в Польше http://www.segodnya.ua/img/article/7879/87_main.1484309969.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/87_tn.1484309969.jpg Мир Гетемюллер отметила, что у НАТО не было планов по увеличению присутствия на восточном фланге до того, как Россия начала демонстрировать агрессивное поведение

В НАТО ответили на истерику Кремля из-за американских танков и солдат в Польше

Сегодня, 14:15

Гетемюллер отметила, что у НАТО не было планов по увеличению присутствия на восточном фланге до того, как Россия начала демонстрировать агрессивное поведение

Роуз Гетемюллер. Фото: Reuters
Роуз Гетемюллер. Фото: Reuters

Развертывание американских танков и боевых машин в странах Центральной и Восточной Европы является пропорциональным ответом на агрессивные действия России в отношении стран Балтии и НАТО в целом. Об этом заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер в интервью BNS, которое приводит The Baltic Times.

"Мы все обеспокоены агрессивными действиями России в последние годы – вторжение и захват территории Украины в Крыму и наращивание российских войск в Западном военном округе. Однако НАТО не видит непосредственной угрозы российского вторжения в пространство Альянса, потому в последние годы мы сделали много для сдерживания и обороны", – сказала она.

Гетемюллер отметила, что у НАТО не было планов по увеличению присутствия на восточном фланге до того, как Россия начала демонстрировать агрессивное поведение.
"Мы всегда повторяем, что действия НАТО являются пропорциональными, соразмерными и оборонительными", – сказала она.

"Да, вы абсолютно правы, что возвращение американской бронетехники в Европу является ответом на то, что делает Россия. Я хочу подчеркнуть, что это пропорциональный и соразмерный шаг. Кое-кто в России говорит, что это поспешная операция, что речь идет о большом количестве техники. Но на самом деле мы говорим о 3500 сотрудниках, 87 танках и 144 боевых машинах Bradley. Это важный шаг, но он предназначен для сдерживания и обороны", – заявила заместитель генсека НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение в Польше американских танков и бронетехники в России рассматривают как угрозу ее интересам и безопасности. "Мы смотрим на это как на угрозу для нас. Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности", – подчеркнул Песков. На уточняющий вопрос, расценивают ли переброску тысячи американских военных в Польшу в качестве реальной угрозы или же это просто вызывает раздражение России. Песков ответил: "Тысяча или 10 тысяч (военнослужащих – Ред.) – речь идет о наращивании военного присутствия, и тут нечего добавлять".

Как сообщалось, первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США прибыли в Польшу. Самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав.

Они будут размещены в городе Жагань на западе страны. В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Здесь же будет находиться и штаб-квартира бригадной группы.

В отличие от других подразделений армии США, дислоцированных в Германии и Италии, 3-я бригада будет размещена отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы.

В первую очередь, кроме Польши, американских солдат могут принять Румыния, Болгария и Литва. Большая часть техники будет размещена в Германии, Бельгии и Нидерландах. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.
россия, Польша, нато, танки, Восточная Европа

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