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В НБА принимают допинг – тренер http://www.segodnya.ua/img/article/7838/17_main.1482914618.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/17_tn.1482914618.jpg Мир Экс-тренер "Сакраменто" и "Денвера" Карл заявил, что игроки НБА принимают допинг

В НБА принимают допинг – тренер

Сегодня, 10:43

Экс-тренер "Сакраменто" и "Денвера" Карл заявил, что игроки НБА принимают допинг

Джордж Карл удивляется, как баскетболисты с возрастом становятся все сильнее. Фото AFP
Джордж Карл удивляется, как баскетболисты с возрастом становятся все сильнее. Фото AFP

НБА по-прежнему имеет проблемы с допингом, некоторые игроки употребляют запрещенные вещества, заявил известный американский тренер Джордж Карл.

Карл в бытность игроком выступал в составе "Сан-Антонио" с 1973 по 1978 год, а тренирует в НБА с 1984 года с незначительными перерывами. Он возглавлял такие команды, как "Кливленд Кавальерс", "Голден Стэйт Уорриорз", "Сиэтл Суперсоникс", "Милуоки Бакс", "Денвер Наггетс" и "Сакраменто Кингз", который покинул в апреле. Был признан лучшим тренером 2013 года. Также работал в мадридском "Реале".

"У нас (в НБА) есть более совершенная программа тестирования, чем в Национальной футбольной лиге (NFL) или Главной лиге бейсбола (MLB), и мы ей всегда хвастаемся. Но у нас все еще есть проблемы с допингом, хотя иные, чем 30 лет назад. А это беспокоит меня больше, чем болваны, которые имеют проблемы с психоактивными веществами", – сказал Карл, чьи слова приводит nbcsports.com.

"Я говорю о веществах, повышающих производительность, таких как стероиды, гормоны роста и им подобные. Очевидно, что некоторые из наших игроков употребляют допинг. Как некоторые ребята с возрастом становятся еще стройнее и здоровее? Как они оправляются от травм так быстро? Я сомневаюсь, что это из-за квашеной капусты", – отметил специалист.
тренер, допинг, НБА , MLB, NFL

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Источник:

РСпорт

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