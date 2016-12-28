В НБА принимают допинг – тренер

НБА по-прежнему имеет проблемы с допингом, некоторые игроки употребляют запрещенные вещества, заявил известный американский тренер Джордж Карл.

Карл в бытность игроком выступал в составе "Сан-Антонио" с 1973 по 1978 год, а тренирует в НБА с 1984 года с незначительными перерывами. Он возглавлял такие команды, как "Кливленд Кавальерс", "Голден Стэйт Уорриорз", "Сиэтл Суперсоникс", "Милуоки Бакс", "Денвер Наггетс" и "Сакраменто Кингз", который покинул в апреле. Был признан лучшим тренером 2013 года. Также работал в мадридском "Реале".

"У нас (в НБА) есть более совершенная программа тестирования, чем в Национальной футбольной лиге (NFL) или Главной лиге бейсбола (MLB), и мы ей всегда хвастаемся. Но у нас все еще есть проблемы с допингом, хотя иные, чем 30 лет назад. А это беспокоит меня больше, чем болваны, которые имеют проблемы с психоактивными веществами", – сказал Карл, чьи слова приводит nbcsports.com.

"Я говорю о веществах, повышающих производительность, таких как стероиды, гормоны роста и им подобные. Очевидно, что некоторые из наших игроков употребляют допинг. Как некоторые ребята с возрастом становятся еще стройнее и здоровее? Как они оправляются от травм так быстро? Я сомневаюсь, что это из-за квашеной капусты", – отметил специалист.