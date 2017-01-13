В НХЛ хоккеиста отправили в нокдаун за грубое нарушение правил (видео)
Защитник "Бостона" строго отомстил "Нэшвиллу" за травму Романа Йоси
В НХЛ произошла очередная драка во время матча. Адам Маккуэйд и Дерек Грант недолго держались на равных: хоккеист "Брюинс" нанес противнику сразу несколько точных ударов в голову и победил, уложив Гранта на лед. Нападающий получил травму.
Причиной драки стал грязный прием Антона Блида против Романа Йоси в конце первого периода.
Победу в хоккее одержали "Предаторс" – 2:1. Грант провел первый матч за "Предаторс", команда забрала форварда с драфта отказов "Баффало".
Adam Mcquaid vs Derek Grant tonight pic.twitter.com/CP0775eARE— Hockey Vines (@TheHockeyVines) 13 січня 2017 р.
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