В НХЛ хоккеиста отправили в нокдаун за грубое нарушение правил (видео)

В НХЛ произошла очередная драка во время матча. Адам Маккуэйд и Дерек Грант недолго держались на равных: хоккеист "Брюинс" нанес противнику сразу несколько точных ударов в голову и победил, уложив Гранта на лед. Нападающий получил травму.

Причиной драки стал грязный прием Антона Блида против Романа Йоси в конце первого периода.

Победу в хоккее одержали "Предаторс" – 2:1. Грант провел первый матч за "Предаторс", команда забрала форварда с драфта отказов "Баффало".