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В НХЛ хоккеиста отправили в нокдаун за грубое нарушение правил (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/3_main.1484311115.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/3_tn.1484311115.jpg Мир Защитник "Бостона" строго отомстил "Нэшвиллу" за травму Романа Йоси

В НХЛ хоккеиста отправили в нокдаун за грубое нарушение правил (видео)

Сегодня, 14:38

Защитник "Бостона" строго отомстил "Нэшвиллу" за травму Романа Йоси

Драка хоккеистов
Драка хоккеистов

В НХЛ произошла очередная драка во время матча. Адам Маккуэйд и Дерек Грант недолго держались на равных: хоккеист "Брюинс" нанес противнику сразу несколько точных ударов в голову и победил, уложив Гранта на лед. Нападающий получил травму.

Причиной драки стал грязный прием Антона Блида против Романа Йоси в конце первого периода.

Победу в хоккее одержали "Предаторс" – 2:1. Грант провел первый матч за "Предаторс", команда забрала форварда с драфта отказов "Баффало".
драка, НХЛ, хоккеист

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Источник:

Eurosport

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