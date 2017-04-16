В Ницце эвакуировали церковь во время пасхальной службы
В католическую церковь в Ницце ворвался мужчина и начал угрожать прихожанам
В воскресенье, 16 апреля, в центре Ниццы католическую церковь эвакуировали после того, как неизвестный ворвался в нее во время пасхальной службы и начал кричать, что "всех убьет".
Об этом сообщает Международное радио Франции со ссылкой на местные СМИ.
"В центре Ниццы католическую церковь эвакуировали после того, как неизвестный ворвался в нее во время пасхальной службы и начал угрожать собравшимся", – говориться в сообщении со ссылкой на местную газету Nice-Matin и радиостанцию France Bleu.
Мужчина был задержан, а зону вокруг церкви оцепила полиция.
Также источник AFP в суде сообщает, что мужчина, ворвавшийся в церковь, вел себя подозрительно, надел перчатки, угрожал присутствовавшим, а также "размахивал предметом, похожим на колбасу". Задержанный был уже известен властям. В прошлом году он угрожал людям на пляже. По словам источника агентства, вероятно, он не совсем здоров психически.
Стоит отметить, что Генеральная дирекция внутренней безопасности Франции предупредила о повышенной террористической угрозе накануне президентских выборов.
Напомним, что летом 2016 года в Ницце произошел один из самых страшных терактов в истории Франции.
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